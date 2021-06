Choisir un hôtel de charme à Paris : comment faire un choix d’hôtel

Il y a plus de 1500 hôtels à Paris, vous devrez donc vous concentrer sur l’un d’entre eux pour choisir celui qui répond à vos besoins et à vos désirs. Mais ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous aider à en trouver un hôtel de charme. Nous vous parlerons des critères pour votre sélection mais aussi des quartiers, de l’évaluation des hôtels, des types d’hôtels que vous trouverez à Paris et vous guiderons dans le processus de choix d’un hôtel qui rendra votre voyage encore plus mémorable.

Climatisation

La plupart des hôtels une et deux étoiles ne l’auront pas, tandis que les hôtels trois étoiles (et plus) l’auront. Vous en avez besoin ? Dans la plupart des cas, non. La climatisation est loin d’être aussi omniprésente à Paris qu’aux États-Unis, et de nombreuses résidences ne sont pas climatisées. La plupart des hôtels une et deux étoiles rendront les fans disponibles pendant les mois d’été les plus chauds. Une vague de chaleur occasionnelle, cependant, frappe la ville (y compris le tragique été 2003), mais il s’agit d’événements exceptionnels.

Salle de bains privés

La plupart des hôtels parisiens sont équipés d’une salle de bain privée. Beaucoup d’entre elles sont très compactes, surtout dans les bâtiments plus anciens où elles ont été ajoutées à des pièces qui n’avaient pas de salles de bains à l’origine. La plupart des hôtels fournissent du gel douche ou du savon, et du shampooing.

Lits

Dans les hôtels une et deux étoiles, les lits doubles sont généralement de taille américaine full ou Queens. Les hôtels trois étoiles offrent habituellement des lits Queens, mais certains peuvent offrir des lits King size plus grands. Lors de la réservation de l’hôtel, le site Web de réservation mentionnera probablement la taille du lit. Des lits jumeaux (lits plus petits pour une personne) sont également disponibles dans les chambres pour deux personnes. Les voyageurs célibataires reçoivent souvent un petit lit double.

Petit Déjeuner

Dans la plupart des cas, le petit déjeuner n’est pas inclus dans le prix de la chambre. Pour les hôtels parisiens, le petit-déjeuner n’est généralement pas une grande affaire, car il s’agit généralement d’une affaire continentale, composée d’un morceau de baguette, d’un croissant, d’un café ou d’un thé et d’un verre de jus d’orange. Pour cela, vous pouvez payer entre 8 et 12 €. Vous pouvez généralement obtenir la même chose (avec un meilleur café) pour moins cher dans un café à proximité. Si vous prenez votre petit-déjeuner (ou juste un café) dans un café, il est toujours moins cher de manger et de boire au comptoir que de s’asseoir à une table.

Heures d’enregistrement

Les hôtels indiquent habituellement que leur enregistrement a lieu dans l’après-midi, habituellement vers 15 h ou 16 h. Cela permet à leur personnel de nettoyage de préparer les chambres. Si vous arrivez plus tôt (ce qui est très fréquent lorsque vous arrivez d’un vol transatlantique) et qu’il n’y a pas de chambres disponibles pour vous accueillir, il est courant de laisser vos bagages dans une chambre latérale et de revenir lorsque les chambres sont prêtes.

Conseil : Si vous arrivez tôt, la réceptionniste peut vous offrir une chambre gratuite. Renseignez-vous sur la chambre – c’est peut-être la pire chambre de l’hôtel, qui est délibérément la dernière louée. Cela peut valoir la peine de se promener en délire si cela veut dire qu’il faut trouver une meilleure chambre.

Ascenseur

La plupart des hôtels deux étoiles et plus sont équipés d’un ascenseur. Dans les hôtels deux et trois étoiles, cependant, il se peut qu’ils aient été ajoutés longtemps après la construction de l’immeuble et qu’ils soient donc ridiculement petits. En effet, certains ascenseurs d’hôtel sont si petits qu’ils ne peuvent accueillir qu’une seule personne.. en retenant son souffle.

Astuce : Les dormeurs légers peuvent demander une chambre loin de l’ascenseur, qui peut bourdonner, péter les plombs et pisser toute la nuit (nous y avons passé la nuit !).

Étages

Préférez-vous un étage inférieur ou un étage supérieur ? Nous aimons généralement être à un étage plus élevé, surtout si nous demandons une vue sur la rue. (C’est toujours plus facile, bien sûr, s’il y a un ascenseur.) Indiquez cette préférence lors de la réservation, pas à l’arrivée. Si l’hôtel se trouve dans une rue achalandée, demandez un étage plus élevé pour éviter le bruit de la rue.

Isolation sonore

Les pièces sont-elles insonorisées ? Ironiquement, de nombreux bâtiments construits comme hôtels au 20e siècle peuvent avoir une insonorisation pire que les hôtels plus anciens, grinçants, à une ou deux étoiles, qui pourraient avoir des murs beaucoup plus épais. Les fenêtres sont-elles insonorisées ? Si vous n’avez pas l’air conditionné dans votre chambre et que vous prévoyez dormir avec les fenêtres ouvertes, y aura-t-il du bruit ?

Astuce : Apportez des bouchons d’oreilles si le bruit vous empêche de dormir. (Si vous oubliez, vous pouvez toujours aller les chercher à la pharmacie.)

Animaux de compagnie

De nombreux hôtels parisiens ne permettent pas aux animaux de compagnie de séjourner dans les chambres. Si c’est un problème, faites vos recherches et appelez même un hôtel à l’avance pour confirmer. Certains hôtels n’autorisent que les petits chiens (mais qui juge ?). Beaucoup d’hôtels qui autorisent les animaux domestiques facturent un petit supplément.

Heures de réception

La plupart des hôtels deux étoiles (et les hôtels trois et quatre étoiles) offrent des réceptions 24 heures sur 24. De nombreux hôtels une étoile (et certains deux étoiles) de Paris ferment leur réception le soir, laissant aux clients une clé d’entrée.

Vous pouvez lire dans une critique que l’hôtel offre des chambres rénovées et non rénovées (parfois appelées, par euphémisme, classiques ). Cela peut valoir la peine de dépenser quelques euros de plus pour les chambres rénovées, si cela signifie l’amélioration des équipements, de la salle de bains et de l’insonorisation.

Sécurité

Presque tous les hôtels offrent un coffre-fort dans la chambre (commun dans les hôtels trois étoiles et plus) ou à la réception (hôtels une et deux étoiles). Certains sont assez grands pour contenir un ordinateur portable, mais ce n’est pas courant.

La plupart des hôtels que nous avons passés en revue à Paris offrent des salles de bains avec douche ou baignoire. Si vous avez une préférence, vous devez en faire la demande lors de la réservation. Pour la plupart des hôtels à une, deux et trois étoiles, les douches ont tendance à être assez serrées, mais elles font l’affaire.

Taille de la pièce

Les chambres d’hôtel à Paris sont généralement assez petites. Les visiteurs qui viennent pour la première fois en Europe (surtout des États-Unis) sont souvent surpris par la taille compacte des pièces. Les chambres sont généralement équipées d’un lit double (avec de l’espace des deux côtés), d’une petite table ou d’un bureau avec chaise, et d’une sorte d’armoire ou d’armoire pour ranger vos vêtements. Les pièces spacieuses sont si peu communes que nous en prenons toujours note dans notre revue.

Fumer

Interdiction de fumer dans les hôtels parisiens depuis 2008. Cependant, cela n’a pas empêché les clients de s’éclairer dans leurs chambres, ni empêché certains propriétaires de laisser des cendriers dans leurs chambres.

Dans la plupart des cas, cependant, il n’est pas toléré de fumer dans les chambres, bien que de nombreux hôtels disposent d’une cour ou d’un jardin accessible aux fumeurs. Nous notons dans les commentaires quand un hôtel permet de fumer.

Vue sur l’extérieur

La plupart des hôtels offrent des chambres qui donnent sur une rue ou sur une cour intérieure, un jardin ou un puits d’aération (le moins romantique). Les dormeurs légers préfèrent généralement demander une chambre dans la cour, bien que celle-ci puisse être plus sombre (selon l’hôtel) et, dans le cas du puits d’aération mentionné plus haut, plus déprimante. Nous demandons habituellement une chambre donnant sur la rue (à un étage plus élevé pour réduire le bruit).

Téléphone

Avec la quasi-ubiquité des téléphones cellulaires personnels, les téléphones dans les chambres d’hôtel semblent beaucoup moins importants aujourd’hui qu’ils ne l’étaient autrefois. Cependant, la plupart des hôtels équipent encore leurs chambres d’un téléphone, ce qui est pratique pour joindre la réception, faire des appels locaux et recevoir des appels.

Astuce : Si vous prévoyez d’utiliser un programme tel que Skype et le Wi-Fi de l’hôtel pour appeler chez vous pendant votre voyage, vous risquez d’être maudit par une mauvaise connexion (croyez-nous, cela arrive tout le temps). Au lieu de subir un appel frustrant, demandez à la personne à qui vous parlez d’appeler l’hôtel et d’être mis en communication avec votre chambre. (Avec Skype, les appels vers des téléphones fixes en Europe coûtent environ 1 centime par minute.) Maintenant, vous serez heureux d’avoir ce téléphone dans votre chambre !

Effets personnels

Presque tous les hôtels que nous énumérons fournissent au moins du savon et du shampooing dans leurs salles de bains. Pour les propriétés trois étoiles (et plus), les hôtels sont généralement plus élégants avec leurs articles de toilette, fournissant parfois des marques de cosmétiques françaises chères. (Ne les laissez pas derrière vous ! Ils font des cadeaux amusants.)

TV

Ce n’est que dans les hôtels à une étoile que les téléviseurs ne sont pas standard, et même dans ce cas, certains hôtels super bon marché offriront un téléviseur. Les téléviseurs à écran plat sont maintenant la norme, et la plupart offrent des chaînes par satellite, y compris certaines chaînes de langue anglaise (y compris la BBC et CNN).

Note : Certains hôtels sont fiers de leur manque de télévision. Ça rend les choses plus silencieuses !

Wi-Fi

Les connexions Internet sans fil sont assez standard des jours, et offertes même par les propriétés les moins chères. Les connexions Wi-Fi ne sont pas toujours gratuites. Ironiquement, les hôtels une et deux étoiles le donnent souvent gratuitement, tandis que les hôtels trois et quatre étoiles facturent parfois (mais pas toujours) le Wi-Fi, ce qui compense un peu la facture.

Notez également que toutes les connexions Wi-Fi ne sont pas égales. les hôtels préférés placent des routeurs sans fil à chaque étage pour s’assurer que toutes les chambres sont atteintes. D’autres hôtels n’enverront qu’un signal de la réception, ce qui signifie que vous devrez probablement descendre pour vérifier le temps qu’il fait.

